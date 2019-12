L'ex vice di Sarri: "Manca un regista per il 4-3-3, Jorginho e Diawara non sono stati sostituiti"

Francesco Calzona, vice di Sarri a Napoli, parla a Marte Sport Live: “Penso che il confronto tra allenatore e squadra sia stato costruttivo. Il Napoli non ha uno specialista davanti alla difesa perché Jorginho e Diawara sono andati via e non sono stati sostituiti, ma il 4-3-3 si può ugualmente fare adattando un calciatore. Forse Allan oppure Zielinski, ma solo Ancelotti che ha in mano la squadra può capirlo. Il problema a Napoli non credo sia in questo momento il modulo, ma mentale perché è la serenità che manca. Il Napoli ha costruito una squadra per far bene e non è detto che il 4-3-3 sia la salvezza”.