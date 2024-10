L'ex Zoff: “Scudetto? Andiamoci piano, ma salto di qualità stratosferico con Conte"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Dino Zoff, ex CT della Nazionale: “Lotta Scudetto? Andiamoci piano, ma il Napoli ha fatto un salto di qualità stratosferico con Conte. L’Inter gode ancora di qualcosa in più rispetto alle altre, mentre Juventus e Milan sono ancora lì alla portata della vetta. Conte è stato l’uomo giusto con cui ripartire dopo l’annata disgraziata, non si poteva continuare a tergiversare e rimandare la ricostruzione.

Convinto da Spalletti? Assolutamente sì, si sta dimostrando un CT di grande livello. La Nazionale è sulla buona strada, seppur qualche passaggio a vuoto ancora da registrare. Ciò detto, sono assolutamente convinto di quello che sta raccogliendo con la panchina dell’Italia.

Gol di Israele irregolare? Fa rabbia per il portiere, Vicario è stato caricato e non poteva fare altro. Purtroppo sono cose che succede, bisogna andare avanti.

Meret-Napoli? È un portiere da Nazionale, non scherziamo. Il Napoli farebbe bene a tenerselo stretto. E credo che non ci saranno problemi sotto questo punto di vista”.