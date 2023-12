L’idea di Sorrentino: “Oggi è difficile trovare un portiere più forte di Meret”

Stefano Sorrentino, ex portiere e attuale opinionista Mediaset, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Stefano Sorrentino, ex portiere e attuale opinionista Mediaset, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Meret? Lo scorso anno ha fatto il migliore campionato della sua carriera ed è apparso come un campionato normale. Quest’anno viene preso di mira, ha commesso alcuni errori ma di sbagli ne abbiamo commessi e ne commettiamo tutti. Per me è un portiere di primissimo livello, ancora giovane e in Nazionale. Oggi trovare un portiere più forte di Meret è difficile, poi tocca sempre al campo emettere il verdetto finale. Tuttavia penso che il Napoli abbia altri problemi più urgenti e non certo quello del portiere”.