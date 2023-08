L’identikit di Carratelli: “Serve difensore con la testa di Albiol e la forza di Bruscolotti”

Mimmo Carratelli, storica firma del giornalismo e scrittore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Mimmo Carratelli, storica firma del giornalismo e scrittore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il compleanno del Napoli? Il momento più emozionante per me è stata la vittoria del 9 novembre 1986 a Torino contro la Juventus, con reti decisive di Ferrario e Volpecina! Auguri al Napoli e auguri anche a Ferlaino che a 92 anni ha ben pensato di prodursi in una rovesciata sulle scale. Scherzi a parte per fortuna niente di grave e abbraccio idealmente l’ingegnere… Auguro al Napoli di ripetersi, vedremo De Laurentiis cosa riuscirà a fare. Il presidente mi sembra l’amante tradito, perché sono andati via dopo lo scudetto Spalletti, Giuntoli, il preparatore e Kim. E anche in passato ci sono stati addii rumorosi.

Sembravamo essere arrivati al picco del calcio-business, ma gli arabi hanno poi aperto una nuova frontiera? La strada giusta è quella tracciata da De Laurentiis e Lotito: tenere a posto il bilancio, pagare gli stipendi puntualmente e fare in modo di restare in piedi in modo sano. Il Napoli, anche dopo Maradona, è fallito; la gestione attuale sarà magari più fredda e meno romantica, ma anche molto oculata di quella di un tempo. Il Napoli deve investire per sostituire Kim? Serve un difensore con la testa di Albiol e la forza Bruscolotti, se vuole migliorare nel reparto arretrato. Spendere molti soldi per difensori di poco superiori a quelli attuali, invece, non ha senso”.