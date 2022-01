L'Infettivologo Bassetti: "Ridurre spettatori stadio è pericoloso, che messaggio è per quelli vaccinati?"

L’infettivologo Matteo Bassetti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare delle misure di contenimento dei contagi da Covid attuate con gli ingressi limitati negli stadi: “Ridurre gli spettatori è un errore pericoloso, gli stadi sono sicuri. Che messaggio si dà ai tifosi vaccinati? C’è un pregiudizio nei confronti del mondo del calcio. Serviva alzare il livello di controllo su mascherine e distanziamento. San Siro per 5 mila è una presa in giro, rischi di installare il dubbio che non sia servito vaccinarsi. Basta con la logica dei tamponi, non servono questi test per chi non ha sintomi e 3 dosi”.