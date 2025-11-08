Marolda: “Conte? Basta lamentarsi! Il Napoli deve vincere sul campo, gli altri non c’entrano”

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a ‘Giochiamo d'Anticipo’, trasmissione in onda su Televomero: “Le parole di Conte? Io mi sento molto vicino a lui in questo momento, come mi sento molto vicino a tutti coloro che sono in difficoltà. Secondo me, Conte è in difficoltà, è un po’ confuso e sta dando il peggio di sé nella comunicazione.

Io gli direi ‘credevo che il vittimismo a Napoli fosse finito 50 anni fa’. Allora si diceva che quelle del nord non ci facevano vincere, Inter e Juve soprattutto. Il lamentismo continua ed è un errore gravissimo: ci fa fare un passo indietro di 50 anni, toglie certezze al Napoli e dà ai tifosi un’immagine sbagliata. Il Napoli deve vincere sul campo, gli altri non c’entrano. Mi sono andato a vedere anche i precedenti del lamentismo di Conte: non è una novità napoletana.

Differenza tra Serie A e Champions League? Io la vedo negli infortuni: in Italia si possono compensare, in Europa no. Como ed Eintracht sono state due partite completamente diverse. I gol delle mezzali devono essere valori aggiunti, non sostitutivi di quelli di attaccanti ed esterni. L’equilibrio del campionato un po’ mi preoccupa, perché ogni punto fa la differenza. Non capisco se Neres si sta perdendo”.