Orsi punge Conte: “Il Napoli dà fastidio? 2 Scudetti in 3 anni: basta vittimismo!”

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: Il Napoli in campionato non sta messo male. In Champions ha 4 punti, mancano 4 partite… Con 10-11 punti arriverebbe ai play-off e l’obiettivo sarebbe raggiunto. In generale io dico che, se si va a vedere, Conte sta portando il Napoli dove deve. Poi sento la conferenza stampa e sento che il Napoli dà fastidio: ma basta! Questo non è lamentismo, è vittimismo. Il Napoli ha vinto due Scudetti in tre anni. Se qualcuno avesse avuto qualcosa contro, non sarebbero stati vinti. De Laurentiis ha fatto rimanere uno degli allenatori migliori d’Europa, ha fatto un mercato da 200 milioni… È vero che giocare ogni tre giorni è una difficoltà, però non può essere sempre una scusa: 4 punti in Champions sono pochi.

Io dissi, in una delle prime puntate de Il Bello del Calcio, ‘speriamo che torni Lukaku al più presto’. Lukaku condensa un po’ le caratteristiche di Lucca e Hojlund, e rispetto ai due è un’altra storia. Infortunio di De Bruyne? Contro Como ed Eintracht si può vincere anche senza di lui. Con i centrocampisti che segnano non si vincono Scudetti e Champions League, perché non è che fanno 20 gol. Servono attaccanti che segnano. Secondo me, quest’anno stanno deludendo gli esterni. Il fatto che ci siano cinque squadre che competono per lo Scudetto è una cosa bellissima, e non significa che il campionato è scarso! Con la Premier League non c’è paragone, ma quello vale per tutti gli altri campionati. Io non penso che ci sarà una fuga, penso che ci sia equilibrio. Il Milan gioca una volta a settimana, potrebbe essere la mosca bianca, ma non sono molto convinto…”.