L'interista Amadeus: "Scudetto? Inter stanca, Napoli favorito ma c'è pure l'Atalanta"

Amadeus, noto conduttore e grande tifoso dell'Inter, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida tra Fiorentina e Inter appunto: "A livello sportivo non è un buon periodo vista la batosta, ma la Fiorentina è in gran forma e ben allenata. C'è stato un grande spirito di gruppo nell'emergenza e l'Inter ha giocato una delle partite più brutte, come con il Bologna due anni fa. Ora non ha altre possibilità se non vincere sempre se non vuole regalare lo scudetto al Napoli".

Inter troppo spavalda?

"L'Inter ha stanchezza nella testa e nelle gambe ed ha speso moltissimo nel derby che meritava di vincere ed inve ce se l'è cavata con un pari ed è arrivata a Firenze scarica. Dopo il gol annullato aveva forse la convinzione di poter comunque segnare ed invece così non è stato".

Scudetto corsa a due e quella Champions?

"In realtà credo che l'Atalanta non mollerà mai, è impensabile, gioca alla grande e ha un signor allenatore. Né l'Inter né il Napoli pensano che sia una corsa a due, è chiaro che siano le favorite ma la lotta è a tre, con il Napoli leggermente favorito. Per la testa e per la coda tutto può accadere bastano due vittorie o due sconfitte, anche nella zona Champions, starei attento alla Lazio che gioca bene, così come la Fiorentina, è un bel campionato perché nulla è scontato".