L’orgoglio di Conte: “Buongiorno ambito, ma abbiamo avuto appeal nonostante il 10º posto”

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato del nuovo acquisto Alessandro Buongiorno

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato del nuovo acquisto Alessandro Buongiorno: "Il mercato aiuto, almeno nella mia testa, per migliorare la rosa. Alcune pedine devono essere importanti per il presente e per il futuro.

Buongiorno è un giocatore ambito, aver avuto l'appeal per prenderlo nonostante il decimo posto deve darci la consapevolezza che facendo le cose bene anche sul mercato potremo avere più opportunità, cosa che quest'anno è un po' più difficile senza l'Europa. Stiamo facendo le cose in maniera giusta, io ho chiesto chiarezza ed il club mi ha ribadito che non cambia la sua strategia e saremo quinti o sesti per monte stipendi, investiremo i soldi delle cessioni per altri acquisti, se ci saranno altre cessioni. Io ho accettato, ho visto che con la base che c'è si possono fare cose buone e ricostruire qualcosa di importante".