L'outing dell'arbitro Orsato: "Seguo il Vicenza esasperatamente"

Nel corso di un’intervista rilasciata a TVA Vicenza l’arbitro Daniele Orsato, uno dei fischietti migliori in Italia e in Europa tanto da dirigere l’ultima finale di Champions League, ha ammesso il proprio tifo per il Vicenza. “Seguo il Vicenza esasperatamente. Ieri sera (domenica, ndr) guardavo la partita e speravo arrivassero ‘sti tre punti benedetti. Vi seguo – ha continuato l’arbitro come riporta La Gazzetta dello Sport - sento le telecronache, con quanto amore spingiamo questo Vicenza, speriamo ci sia un’inversione nei risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre più in alto, speriamo. In bocca al lupo a tutti e soprattutto al Vicenza, forza Vicenza”.

Parole che, come riporta la rosea, hanno colto di sorpresa i vertici arbitrali italiani anche se al momento non sembra profilarsi alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti visto che anche in passato non ne sono arrivati per dichiarazioni simili. Per lui si profilerebbe solo una “lavata di testa” e forse un periodo di riflessione.