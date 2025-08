L'umiltà di McTominay: "Idolo dei napoletani? Non avrei mai pensato di diventarlo"

"Tutta la mia famiglia ha vissuto la città al meglio, approfittando appena c’è stata l’occasione per conoscere tutto quello che c’era da conoscere. E quando le condizioni lo hanno permesso abbiamo fatto esperienza anche della gente, dei tifosi in città". Così Scott McTominay, nella sua intervista al Mattino, parla del rapporto con la città di Napoli.

.Hanno preso parte anche alla festa scudetto: sia in campo, subito dopo la gara con il Cagliari, che nei giorni successivi.

"Hanno amato vedere la città in festa, abbiamo condiviso momenti che resteranno con noi per sempre. Sono quei momenti che un calciatore immagina all’inizio di una stagione".

Ma lei sa di essere diventato un idolo per i napoletani?

"Non ho mai pensato di poterlo diventare. Nonostante tutto, nella mia percezione delle cose resto un ragazzo normale, una persona cresciuta in una famiglia fantastica composta da persone che hanno sempre lavorato nelle proprie vite. Questo è stato importante per me, ho capito in questo anno insieme quanto i napoletani siano viscerali nel loro amore. Rispetto il modo che hanno loro di relazionarsi a noi e alla squadra. Per me è importante fare il massimo ogni volta per la gente di questa città: ci hanno dimostrato un supporto incredibile lungo tutta la scorsa stagione e devono continuare così anche nella prossima".