La frecciata di ADL: "Gattuso non dà sconti, basta essere a semi-riposo come in passato..."

Si è svolto oggi il primo allenamento del Napoli sotto la guida di Gennaro Gattuso in quel di Castel di Sangro. Lo ha commentato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha anche lanciato una frecciata (nemmeno troppo velata) a quelli che sono stati i sistemi di allenamento del recente passato, probabilmente riferendosi anche alla guida di Carlo Ancelotti, nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sono cosi felice, sono arrivato che l'allenamento fosse finito, era cominciato da un'ora e un quarto, invece ho visto che li ha sfondati, piegati fino a scoppiare. Devo dire grazie a Gattuso, qui non si fanno sconti a nessuno, per essere del Napoli ed esprimere questo spirito di appartenenza bisogna dare tutto, non bisogna essere a semi-riposo come è successo nel recente passato".