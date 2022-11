La giornalista che ha intervistato Koulibaly: “E’ davvero innamorato di Napoli, lo sarà per sempre”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha intervistato Kalidou Koulibaly e raccontato alcuni retroscena a Radio Kiss Kiss Napoli

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha intervistato Kalidou Koulibaly e raccontato alcuni retroscena a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho avuto la fortuna di fare quest’intervista via Skype e quando senti una persona soltanto a telefono è diverso rispetto a quando la guardi. Koulibaly è veramente innamorato di Napoli e lo resterà per sempre. Detto questo, non solo la Juventus, lui non avrebbe accettato nessuna altra squadra italiana per rispetto e per fede. Questa mi sembra la dichiarazione d’amore più forte che lui potesse dare. Sentiva che il suo ciclo era finito ma poi alla stesso tempo dice che se il Napoli vince lo scudetto verrà a festeggiare e che un po’ lo sente anche suo”.