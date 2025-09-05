La griglia di Calamai: “In pole c'è il Napoli, staccato da tutte le altre”

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, in onda nel corso di "Buongiorno Firenze", il giornalista Luca Calamai ha tracciato così la griglia di partenza del nuovo campionato di Serie A: "La sosta regala la possibilità di fare riflessioni e valutazioni. Nella mia griglia di partenza del campionato in questo momento vedo la Fiorentina in terza fila. In pole position per me c'è il Napoli, staccato da tutte le altre, al suo fianco metterei con qualche dubbio la Juventus.

In seconda fila le due milanesi con l'Inter davanti al Milan e poi in terza fila la Roma di Gasperini e la Fiorentina di Pioli. Per me oggi quindi la Fiorentina riparte dalla pozione dello scorso anno ma con la possibilità di poter crescere, perché lei stessa è più forte e perché alcune delle 5 davanti sono piene di punti interrogativi".