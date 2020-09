La griglia di Improta: "Inter, Juve e Napoli. Con Koulibaly e due innesti si può lottare per il titolo"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 Gianni Improta, dirigente sportivo, ha fatto la sua 'griglia scudetto': "Inter, Juve, Napoli, Milan, Lazio e Fiorentina; Atalanta e Roma fuori dalle prime sei. I bergamaschi hanno toccato l'apice, potrebbero avere un calo non li vedo ancora maturi. Il Napoli invece se fa ancora un paio movimenti di mercato azzeccati senza togliersi Koulibaly, può lottare per lo scudetto. Non possiamo partire ancora adattando Hysaj, bisogna comprare un terzino sinistro oltre ad un centrocampista per sostituire Allan".