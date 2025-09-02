Podcast La griglia di Rampulla: "Inter dietro al Napoli, e occhio a una sorpresa..."

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato dei temi attuali di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Dietro al Napoli chi vede?

"Il voto al mercato si deve dare alla fine, non all'inizio. Il Napoli è forte, dietro vedo diverse squadre. Conosco Gasperini e credo che possa fare bene con questa Roma. E ci metto l'Inter poi".

E la Juventus non è davanti alla Roma?

"La Juve l'anno scorso è arrivata quarta nonostante i problemi di Vlahovic, dell'allenatore e non solo. Quest'anno sicuramente parte da una base migliore, potrebbe essere una bella sorpresa perché ha una rosa abbastanza competitiva. A parte i colpi di mercato, il ritorno di Bremer è un grande acquisto, visto che lo scorso anno si è fatto male quasi subito".

Come vede Vlahovic?

"Mi auguro per la Juve che possa fare tanti gol. Se continua così, fa 38 gol in 38 partite (ride, ndr)".