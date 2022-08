La griglia di Tiribocchi: “Sotto le milanesi metto il Napoli, poi Juve e Roma”

GIOVANILI UFFICIALE - COSTANZO ALL'ALESSANDRIA: L'EX CAPITANO DELLA PRIMAVERA PARTE IN PRESTITO Davide Costanzo, lo scorso anno capitano della Primavera 1 del Napoli, con 34 presenze e un gol, è un nuovo giocatore dell’Alessandria Davide Costanzo, lo scorso anno capitano della Primavera 1 del Napoli, con 34 presenze e un gol, è un nuovo giocatore dell’Alessandria LE ALTRE DI A MILIK VICINO ALLA JUVENTUS: PUÒ ARRIVARE LA FUMATA BIANCA CHE ADL IMPEDÌ NELL'ESTATE 2020 Arkadiusz Milik è sempre più vicino ad approdare nella Juventus, arrivando così a toccare quella Vecchia Signora con la quale in precedenza è stato vicino Arkadiusz Milik è sempre più vicino ad approdare nella Juventus, arrivando così a toccare quella Vecchia Signora con la quale in precedenza è stato vicino