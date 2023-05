La mentalità di Thiago Motta: “Errori? Se butti palla lunga non li fai, ma non giochi!”

"Non abbiamo fermato il Napoli, sono stati loro a fermare noi".

Nel corso della conferenza stampa dopo il 2-2 col Napoli, il tecnico del Bologna Thiago Motta si è soffermato sulla mentalità che deve avere la sua squadra: "Non abbiamo fermato il Napoli, sono stati loro a fermare noi. Gli errori individuali fanno parte del gioco, perché se iniziamo a buttare la palla non ci saranno errori ma non riusciremo a giocare come siamo soliti fare. Sono contento perché nonostante gli errori abbiamosaputo reagire, questa è l'attitudine che voglio.

Tutti hanno fatto del loro meglio per fronteggiare una squadra forte come il Napoli. Potevamo vincerla".