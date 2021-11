La moviola di Bergonzi: "L'internazionale Fabbri non ha visto un rosso clamoroso"

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club”, è intervenuto il noto ex arbitro e moviolista Mediaset Mauro Bergonzi: “Se dovessimo parlare di episodi, in questa giornata non la finiremmo più. Posso dire che, nonostante io sia uno che difende gli arbitri, la direzione di gara di Maresca non mi è piaciuta, ha arbitrato male e non ci sono episodi che tengano. Le due scelte che ha preso sul rigore per i rossoneri, ed il non rigore per i giallorossi, ci stanno. Ciò che non mi è piaciuto è che era spesso in ritardo, come sull’estrema punizione concessa ad Ibrahimovic. Maresca era a quaranta metri dall’azione, ed in quel caso non doveva fischiare. La Var, poi, non doveva assolutamente intervenire, perché non c’è un chiaro ed evidente errore.

Espulsione Theo? Ci sta, ma prima c’era un fallo clamoroso di Felix su Krunic. Altra macchia è la mancata espulsione di Veretout per n calcione su Tonali, che ricordava molto Totti su Balotelli. Maresca deve riposare, perché ha perso serenità. Rocchi ha detto che non vuole più i rigorini, ma se dai quello su Ibra, devi dare anche l’altro su Pellegrini. Sia chiaro, e lo ripeto: i contatti di gioco non possono più generare rigori, secondo il designatore.

Inoltre, non si vuole più che il Var sia una moviola in campo, dunque vedremo sempre meno richiami all’on-field-review, pertanto ci sarà bisogno di arbitri più attenti, non è possibile che Fabbri, un internazionale, debba essere richiamato per espellere Kastanos quando era ad un metro dal fallaccio su Anguissa. Doveri verrà mandato ad arbitrare Milan-Inter, e se fallirà anche lui, mi sa che dovrà tornare ad arbitrare proprio Rocchi”.