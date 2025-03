La moviola di Calvarese: “Braccio Dumfries va verso il pallone, era calcio di rigore”

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, attraverso un video pubblicato sui canali di Tuttosport, ha analizzato gli episodi arbitrali dubbi di Napoli-Inter 1-1. Queste le sue dichiarazioni: "Due i rigori richiesti in Napoli-Inter. Il primo in area partenopea, quando su un cross dalla sinistra Dumfries arriva prima di testa sul pallone e McTominay arriva in ritardo. In maniera scomposta colpisce l’olandese prima col gomito all’altezza del viso e poi con tutto il corpo travolgendolo. Secondo me era da calcio di rigore.

E invece richiede un penalty il Napoli su un tiro di Spinazzola per mani di Dumfries. L’olandese si oppone alla conclusione cercando di murarla, staccando e alzando il braccio sinistro di circa mezzo metro dal corpo, e se andiamo a vedere il replay è il braccio che va verso il pallone non viceversa. Secondo qui manca ancora un calcio di rigore”.