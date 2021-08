La moviola di Cesari: "Gol Pandev non era da annullare, inaccettabile l'intervento del VAR!"

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho visto nessun tipo di azione fallosa, non c'è alcuna infrazione al regolamento per cui la decisione giusta sarebbe stata la prima, ossia assegnare il gol di Pandev. Quello che non posso assolutamente accettare è l'intervento del VAR, è contrario al protocollo che racconta come possa intervenire soltanto in presenza di evidente e chiaro errore e in quel caso non c'è. Sono in totale disaccordo con Spalletti, la dinamica dell'azione mi sembra totalmente un'altra. Buksa si ritrae nel momento del contatto con Meret. Ciò che mi preme sottolineare è che c'è un arbitro in campo, ben posizionato, che deve decidere e non il VAR".