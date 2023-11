La perplessità di Iezzo: “Mazzarri è 3-5-2, chiedeva il lancio su Maggio…”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato di Walter Mazzarri e non solo ai microfoni di Ottochannel.

"E' stata una sorpresa perché è il primo allenatore che ADL riprende. Il Napoli è forte, tira più di tutti in porta ma sta mancando finalizzazione e ci sono errori in difesa ed è lì che bisogna intervenire maggiormente.

La mia perplessità è che Mazzarri è da 3-5-2, è quella la sua filosofia. Quindi o vieni col coraggio di cambiare, ma serve tempo, oppure provi a far star bene lo spogliatoio e cerchi di capire il lavoro dell’anno scorso di Spalletti. Evoluzione a 4? Ma quando mai l’abbiamo vista da Mazzarri. Costruzione a 4? Noi restavamo con i 3. Era un altro calcio, si badava al sodo, il mister chiedeva a De Sanctis di lanciare su Maggio…”