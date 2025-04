Podcast La previsione di Ravezzani: “Il Napoli non le vincerà tutte! Sull’Inter…”

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Inter in semifinale di Champions:

"Ho scritto su X che probabilmente Agnelli si sta rendendo conto dell'enorme cavolata dell'aver mandato via Marotta, il vero architetto di questa Inter. Se vedi da Conte in poi sono arrivati Scudetto, finale di Champions e altre coppe. Il grande tessitore rimane Marotta".

La vittoria col Bayern può dare o togliere qualcosa in chiave campionato all'Inter di Simone Inzaghi?

"Lo scopriremo solo vivendo. Io credo che il Napoli non le vincerà tutte. Tra adrenalina, autostima in più e stanchezza che patirà l'Inter vedremo a che punto è questa squadra. Deve giocarne di queste 11 partite che possibilmente rimangono almeno 8".