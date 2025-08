La prima chiamata del Napoli? Beukema: "Ero ad Ibiza", Rrahmani: "Avevo fatto 2 partite..."

Grande entusiasmo a Castel di Sangro per l'evento in piazza con quattro azzurri a rispondere alle domande dei tifosi e che vi abbiamo offerto live. Sam Beukema, Luca Marianucci, Lorenzo Lucca hanno raccontato anche le loro emozioni, ricordando la prima chiamata del Napoli.

Rrahmani: "Ero arrivato al Verona da poco, Giuntoli dopo due-tre partite chiamò il mio agente e disse che mi voleva al Napoli. Aveva già deciso di acquistarmi. Ero arrivato da pochissimo, non ci credevo poi a gennaio venne confermato tutto". Lucca: "Quando mi ha voluto il Napoli? Ho sentito il direttore Manna, poi mister Conte ha chiamato il mio procuratore: è stata una emozione forte, sono contento di essere qui", Beukema: "Quando ero in vacanza a Ibiza ho parlato con mister Conte, quando il Napoli ti chiama senti subito una emozione dentro ed è bello giocare qui", Marianucci: "Il direttore Manna chiamò il mio agente, lo guardai incredulo e gli dissi 'ok'. Non potevo gioire troppo, ma la gioia dentro di me era immensa". Di seguito il video dei nostri inviati