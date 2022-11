La ricetta di Simeone: "Altro che fortuna! Parlo poco, ascolto tanto e lavoro duro"

La ricetta di Giovanni Simeone, quella che gli ha permesso di arrivare fino al Napoli, la spiega lui stesso nel corso dell'intervista

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La ricetta di Giovanni Simeone, quella che gli ha permesso di arrivare fino al Napoli, la spiega lui stesso nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non lo so, sono un ragazzo semplice. Cerco di non parlare troppo, di ascoltare tanto e di lavorare. Non ci sono tanti segreti: lavoro, sto in silenzio e lavoro. Le cose accadono perché uno quando lavora e si sforza per arrivare le opportunità arrivano. Qualcuno parla di fortuna, ma la fortuna non viene da sola, io ho sempre preparato me stesso per arrivare a quella situazione"