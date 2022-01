La rivelazione su Tuanzebe: "Scelto dal Napoli anche per il carattere"

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione 'Radio Goal' svelando alcuni retroscena sull'ultimo arrivo in casa Napoli: "Il Napoli ha scelto Tuanzebe anche per il carattere del giocatore. Questo ragazzo ha mostrato grande volontà e determinazione ed è venuto a Napoli per giocarsela. Se prendi un buon giocatore che viene dagli altri campionati maggiori europei non hanno molta difficoltà nel nostro campionato, visto il livello attuale.

Il Napoli rischia di perdere anche Fabian in scadenza? Più tempo passa e più si va in difficoltà, ma il Napoli monitora questa situazione. C’è un parlare tra le parti, non credo che il Napoli possa fare il braccio di ferro con un giocatore che ha mercato. Credo che alla fine una quadra si troverà.

Vlahovic lascerà la Fiorentina a gennaio? Mi auguro per la qualità del giocatore che resti in Italia, ma se arriva una squadra che dà i giocatori è meglio lasciarlo partire. Non vorrei che accada quello che è successo a Cairo con Belotti o a Lotito con Milinkovic Savic.

Meret in scadenza nel 2023? Credo che continuerà l’avventura a Napoli, anche se Ospina ha dato maggiori garanzie. Il Napoli dovrà offrirgli qualcosa in più per farlo rinnovare”.