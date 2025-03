La sensazione dell’ex dg Marino: “Non credo che Meret rinnoverà con il Napoli”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Meret? Quando i giocatori arrivano in una simile posizione nelle trattative poi difficilmente firmano il prolungamento. Non me ne farei però un problema, perché c’è sempre da rifondare in qualche ruolo.

Conoscendo l’agente del ragazzo e quelle che sono le regole di questo mondo, vedo difficile una sua permanenza. Se si è arrivati fino a questo punto, evidentemente credo che non ci sia tanta volontà del calciatore di restare. Per Pastorello, l’agente di Meret, avere in mano un portiere così da collocare a zero euro rappresenta un’occasione per far scaturire commissioni enormi e condizioni economiche vantaggiose per il calciatore. Se non si dovesse chiudere la trattativa entro marzo, io non ci perderei più tanto tempo”.