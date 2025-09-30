La tabella Champions di Juan Jesus: "Vi dico quanti punti potrebbero bastare per passare"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sporting Lisbona, sfida Champions valevole per la seconda giornata della fase campionato, il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato di quanti punti potrebbero passare per il passaggio agli ottavi di finale: "Più punti fai, più sei tranquillo (ride, ndr).

E' importante vincere perché ci siamo già lasciati 3 punti dietro, se ne facciamo 13-14 già possiamo andare avanti. I tre punti ti danno anche fiducia, lo sappiamo che è un cammino lungo ed all'ultima abbiamo il Chelsea ed è difficile".