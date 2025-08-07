Lady Lobotka: "Napoli, mi sono subito innamorata. Energia unica in questa città"

Oggi alle 17:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

Intervistata dall'edizione odierna de Il Mattino, Simi Leskovska compagna del centrocampista Stanislav Lobotka ha parlato del suo impatto nella città di Napoli: "E me ne sono innamorata subito. Le persone, il cibo, il calcio: i questa città c’è un’energia unica. Il ricordo più bello? Il giorno della vittoria del quarto scudetto.

E’ stato semplicemente indimenticabile. Viaggio molto per lavoro e ho visto tanti stadi e ho vissuto momenti bellissimi anche al seguito della Slovacchia, ho assistito alla finale di Champions League, ma i festeggiamenti per lo scudetto a Napoli sono stati davvero qualcosa di speciale, bisogna viverli per capirli. Sono molto orgogliosa di Stanko; tutta la squadra e la città meritano questo successo".