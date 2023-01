Lady Zielinski: “Napoli è meravigliosa, è la pagina più bella della nostra vita!”

Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski, ha rilasciato una lunga intervista alla tv polacca Dobry TVN.

Laura e Piotr Zieliński provengono dalla stessa città: "Le case dei nostri genitori sono molto vicine, quindi ci siamo sempre incrociati. Tuttavia, ci siamo incontrati nel 2014, quando Piotr è tornato dall'Italia per Natale. Poi grazie ai nostri amici comuni, i miei amici, ci siamo conosciuti meglio. Da allora, tutto è iniziato. Mak (il figlio, ndr) è meraviglioso. Ci ha inondato di amore, siamo molto felici".

Sul trasferimento in Italia: “Non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno a Napoli, ma è un posto meraviglioso. Penso che questa sia la nostra più grande avventura nella vita. Per tutto quello che ci è successo qui e tutte le persone meravigliose che ci circondano, su cui possiamo sempre contare”.

Sulle emozioni durante le partite di Piotr: ”Non sono stressata o in tensione. Penso di sentire un po' le emozioni di Piotr, quando è più stressato, motivato, preoccupato. In quei casi devi tenere le dita incrociate e sostenere ancora di più. Quando vedi le partite allo stadio, vai in tribuna, senti l'adrenalina. Sono sempre molto orgogliosa quando Piotr gioca una super partita. Sono incredibilmente orgogliosa di lui e della vita a Napoli”.