Lang fa fatica? Marolda non ci sta: "E' prematuro ed ingiusto dare giudizi adesso"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, interrogato anche su Noa Lang, molto criticato nell'ultimo periodo per le difficoltà incontrate in queste prime amichevoli estive: "E' ingiusto dare giudizi negativi in questo momento su Noa Lang. Bisogna saper aspettare, dare giudizi adesso è prematuro ed ingiusto. Oltre ad essere nuovo oi bisogna conoscere le sue condizioni atletiche in questa fase per poter dare un giudizio. Certo, ci si aspetta di più, ma parlare in questo momento non è giusto".