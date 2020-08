Lazio, Acerbi a Sky: "Speriamo che Immobile segni almeno un gol, ci proveremo"

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, prima dell'ultimo match della stagione biancoceleste contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport, raccontando la gioia per la Scarpa d'Oro e la classifica marcatori vinta dal suo amico Ciro Immobile: "L'applauso se l'è meritata quando abbiamo saputo che Ronaldo non sarebbe sceso in campo. Scarpa d'Oro meritatissima, speriamo che faccia almeno un gol per eguagliare quantomeno Higuain perché davvero se lo merita. Ha la Lazio addosso, quando non si va bene ci rimane male. E' un bravissimo ragazzo e merita tutte le gioie di questo mondo".