Lazio, Lotito: "Dopo la Juve abbiamo vinto più di tutte. Scudetto? Ci lavoriamo ma serve un po' di fato"

TuttoNapoli.net

Dal Campidoglio dove è in corso la cerimonia per il centenario della nascita di Tommaso Maestrelli, allenatore del primo scudetto della Lazio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito - direttamente dal palco - ha parlato della possibilità che la Lazio torni a vincere lo Scudetto: "Dopo la Juve, la Lazio è la squadra che, sotto la mia gestione, ha vinto più di tutte. Manca la cosa più importante - dice riferendosi proprio allo Scudetto - ma noi non ne parliamo, ci lavoriamo. Ci stiamo impegnando per raggiungere tutti gli obiettivi. Non sempre fare una buona programmazione porta necessariamente a un risultato. Ci vuole un po’ di fato, il tocco della Divina Provvidenza”.