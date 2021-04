Lazio, Milinkovic punta la Champions: "L'abbraccio finale dimostra quanto ci crediamo"

Sergej Milinković-Savić, decisivo col suo gol al 92' di Verona-Lazio, ha commentato la vittoria biancoceleste ai microfoni di Dazn al termine del match: “Abbiamo fatto vedere con quell'abbraccio finale quanta fatica c'era in questa gara ma alla fine l’abbiamo portata a casa. Il Verona è una squadra che corre molto, era molto difficile ma questa è una vittoria che ci aiuta ad andare avanti perché vogliamo stare lì in alto e cercheremo di vincere anche le altre partite. Stiamo bene, ci stiamo allenando bene, giochiamo una volta a settimana abbiamo più tempo di lavorare e far vedere poi in partita. Quell’abbraccio finale dimostra che ci crediamo. Champions con la Lazio l'anno prossimo? Gioco, cerco di stare tra le prime quattro con la Lazio. Ho un lungo contratto non penso al futuro, pensiamo a entrare tra le prime quattro".