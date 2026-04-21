Lazio, Sarri: "Quest'anno era probabile perdere le motivazioni. Ma il gruppo non l'ha fatto"

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Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del momento della sua squadra dopo il successo sul Napoli.

In conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del momento della sua squadra dopo il successo sul Napoli.

La partita di Napoli sarà decisiva per le scelte di domani?

"Saranno decisive le indicazioni degli allenamenti, ci sono da fare tantissime valutazioni perché abbiamo 4-5 giocatori che sono quasi guariti clinicamente, ma dalla guarigione clinica alla buona condizione fisica ci passano 20-25 giorni. Ci sono tanti giocatori che possono garantirci solo un certo minutaggio, sarà fondamentale in una partita dove non sappiamo anche la durata".

Il piano partita potrà essere simile a quello di sabato?

"A me una singola partita non farà cambiare il giudizio sulla stagione. Loro hanno caratteristiche simile al Napoli, delle similitudini ci sono poi però le caratteristiche individuali sono diverse".

L'arma per domani può essere l'aspetto mentale per sopperire a una carenza di qualità?

"Le motivazioni sono una spinta importante, ma non può essere l'unica arma. Evidentemente per questo gruppo fare una partita in ripartenza è più congeniale e può spiegare certi risultati. Perdere del tutto le motivazioni quest'anno era probabile, ma non l'abbiamo fatto".