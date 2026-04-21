Vice Hojlund? Montervino: "Prenderei Pellegrino. Davis? Ecco che mi hanno detto i Cannavaro"

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"Giocatore forte fisicamente, forte di testa, ancora giovane e poi sta facendo benissimo quest'anno".

Chi potrebbe essere il centravanti di riserva del Napoli, alternativo a Rasmus Hojlund, nella prossima stagione? Il ds ed ex capitano azzurro, Francesco Montervino, risponde così ai microfoni di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8: "A me piace molto Pellegrino del Parma, è un attaccante che per caratteristiche si addice, soprattutto se dovesse rimanere Conte. Nella protezione della palla ha la sua qualità migliore. E' un mancino, per me le prime punte mancine hanno sempre qualcosa in più rispetto ai destri. Giocatore forte fisicamente, forte di testa, ancora giovane e poi sta facendo benissimo quest'anno".

Gli altri nomi

"Tra gli italiani oltre a Colombo, anche Piccoli della Fiorentina non è male, sono tutti giocatori forti. Ma Piccoli e Colombo sarebbero un po' come Lucca. Davis? Quando lo hanno allenato Fabio e Paolo Cannavaro a Udine mi hanno detto: 'Giocatori così forti dal vivo ne abbiamo visti pochissimi, però è un giocatore che se starnutisce si stira'".