Mattei: "Conte ha deluso più di Allegri e Gasp, in estate ha speso tanto"
Il giornalista Stefano Mattei ha parlato dei temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.
Stasera la sfida finale tra Chivu e Fabregas. E chi può fare un percorso europeo importante?
"Il potenziale tecnico che ha Chivu è nettamente superiore, ma in prospettiva vedo Fabregas più avanti. Stasera sono curioso, si riparte dallo zero a zero e in campionato il Como ha preso 8 gol dai nerazzurri. Ed è strano che sia finita così all'andata. Si rischia molto quando incontri squadre che hanno singoli bravi, come ha l'Inter. Chissà che partita sarà a Milano, il fattore campo è dalla parte dell'Inter, il Como se vuole prendere ancora l'Inter alta rischia molto".
Allegri, Conte, Gasperini: chi ha deluso di più?
"Io francamente penso Conte, perché se riavvolgiamo il nastro, il Napoli in estate con lo Scudetto ha fatto un mercato prendendo tanti giocatori e spendendo. Si era rinforzata e si pensava potesse ripetersi, poi non c'è riuscito per gli infortuni e per meriti e demeriti degli altri".
Come vede il caso Ranieri-Gasperini?
"Non ho capito una cosa: tutti hanno preso in esame l'esplosione di Ranieri, la risposta di Gasperini ma nessuno ha scavato sul perché un personaggio sempre molto mite sia esploso così. Se Ranieri è esploso in quel modo non credo sia impazzito improvvisamente. Molto probabilmente i comportamenti a Trigoria di Gasp hanno portato a quello".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cremonese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro