Mattei: "Conte ha deluso più di Allegri e Gasp, in estate ha speso tanto"

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"Si era rinforzata e si pensava potesse ripetersi, poi non c'è riuscito per gli infortuni e per meriti e demeriti degli altri".

Il giornalista Stefano Mattei ha parlato dei temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Stasera la sfida finale tra Chivu e Fabregas. E chi può fare un percorso europeo importante?

"Il potenziale tecnico che ha Chivu è nettamente superiore, ma in prospettiva vedo Fabregas più avanti. Stasera sono curioso, si riparte dallo zero a zero e in campionato il Como ha preso 8 gol dai nerazzurri. Ed è strano che sia finita così all'andata. Si rischia molto quando incontri squadre che hanno singoli bravi, come ha l'Inter. Chissà che partita sarà a Milano, il fattore campo è dalla parte dell'Inter, il Como se vuole prendere ancora l'Inter alta rischia molto".

Allegri, Conte, Gasperini: chi ha deluso di più?

"Io francamente penso Conte, perché se riavvolgiamo il nastro, il Napoli in estate con lo Scudetto ha fatto un mercato prendendo tanti giocatori e spendendo. Si era rinforzata e si pensava potesse ripetersi, poi non c'è riuscito per gli infortuni e per meriti e demeriti degli altri".

Come vede il caso Ranieri-Gasperini?

"Non ho capito una cosa: tutti hanno preso in esame l'esplosione di Ranieri, la risposta di Gasperini ma nessuno ha scavato sul perché un personaggio sempre molto mite sia esploso così. Se Ranieri è esploso in quel modo non credo sia impazzito improvvisamente. Molto probabilmente i comportamenti a Trigoria di Gasp hanno portato a quello".