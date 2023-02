LDA: "Sto godendo! Spalletti è incredibile. Se il Napoli fosse una canzone? ‘Ancora’"

La pronunci la parola “scudetto”? “No, no, sono scaramantico, preferisco dire – ride – che vinco il Festival di Sanremo!”.





Il cantante LDA, figlio di Gigi D'Alessio, in gara questa sera al Festival di Sanremo, ha parlato anche del Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Peso della responsabilità? L’ho sentito di più ad “Amici”, lì ho rotto il ghiaccio, adesso va meglio. Consigli di mio padre? 'Divertiti, non pensare a quello che succede. Il Festival per un artista è come per un bambino andare a Gardaland, anche se dovessi sbagliare sul palco io sarò con te!'. Mi ha tranquillizzato, so che devo rimanere con i piedi per terra”.

Parliamo di sport. “Giocavo a pallone nelle giovanili della Virtus Belsito, ala sinistra, avevo una bella falcata e tanta fame di gol. Adesso corro sul tapis roulant mentre canto quattro volte la canzone del Festival, è il mio cronometro, aggiungo anche la cover e arrivo a circa un quarto d’ora, poi sette minuti di cammino: è un ottimo esercizio per allenare il fiato e controllare la voce”.