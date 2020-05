Le Foche: "Siamo alla fine della pandemia. Coronavirus via prima del vaccino"

“Siamo in zona Cesarini, cioè in una zona terminale della pandemia, i nostri comportamenti proprio per questo devono essere ancora più responsabili per avere uno sviluppo migliore nel periodo estivo”. Il prof. Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma, vede l'evoluzione in maniera ottimistica. “Il comportamento degli italiani è stato perfetto - riporta il Corriere -, al di là di queste movide che mi pare possano incidere non moltissimo sulla fase della pandemia perché la gran parte degli italiani si è comportata in modo ammirevole - ha detto a ‘I Lunatici’ a Rai Radio 2 -. Bisogna dare a questi ragazzi una comunicazione credibile e empatica per farli entrare in una forma mentis che sia rispettosa della salute pubblica. Servono i comportamenti giusti, bisogna entrare in una nuova forma della normalità, in cui si applichi l'educazione civica e fare in modo che questo periodo bruttissimo passi. Il quadro pare essere assolutamente confortante"