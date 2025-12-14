Foto

Le pagelle del Pampa: "4,5 a Conte, stesso voto anche per tre azzurri"
di Antonio Noto

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Udinese-Napoli 1-0: Voti bassissi per tanti azzurri. Peggiori in campo per l'ex centravanti sono Milinkovic-Savic, Di Lorenzo e Hojlund con 4,5. Stesso voto per il tecnico del Napoli, Antonio Conte, reo di non aver ruotato gli uomini dopo l'ultima gara giocata mercoledì in Champions e persa contro il Benfica. Di seguito le pagelle complete dell'argentino