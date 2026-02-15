Foto

Le pagelle del Pampa: Alisson migliore in campo! Tre azzurri da 5

Le pagelle del Pampa: Alisson migliore in campo! Tre azzurri da 5
Oggi alle 23:05Le Interviste
di Antonio Noto

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Napoli-Roma 2-2. Il migliore in campo è l'ultima arrivato in maglia azzurra, che col suo gol evita al Napoli il primo ko casalingo della stagione, 7,5 per Alisson Santon.

Subito dietro al brasiliano Spinazzola, autore del primo gol del Napoli, 7 per l'ex Roma. Tre giocatori con la piena insufficienza: Milinkovic-Savic, Rrahmani e Politano. 6,5 infine per Antonio Conte. Di seguito le pagelle.