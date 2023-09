Lecce, Blin a Dazn: "Dobbiamo partire forte, proveremo subito a fare gol"

Alexis Blin, giocatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lecce-Napoli.



Alexis Blin, giocatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lecce-Napoli: "Dobbiamo partire forte perché se non vai forte contro squadre di questo livello loro possono fare ciò che vogliono, andremo a pressare alto dall’inizio per provare a prendere palla e far gol subito e poi vedremo cosa succede”.