Lega A, De Siervo conferma: "Un torneo negli USA durante il Mondiale per promuovere la Serie A"

Luigi De Siervo, ad della Lega, ha parlato alla Reuters del progetto di portare la Serie A negli Stati Uniti durante il prossimo Mondiale in Qatar. Una notizia nota da un paio di settimane che ilo portale Tuttomercatoweb aveva anticipato con date e dettagli, che lo stesso De Siervo commenta così all'agenzia: "Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali", le sue parole riportate da Calcio&Finanza.