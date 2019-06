Libero, Biasin: "Per Icardi l'ipotesi Napoli ha senso, ma ha rifiutato anche i top club"

Nella giornata di oggi è tornato prepotente il nome di Mauro Icardi per il Napoli. A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Fabrizio Biasin, caporedattore di Libero, proprio per affrontare questa tematica: "Icardi non aspetta alcuna proposta. E' vero che l'Inter vuole liberarlo perché Conte vorrebbe partire senza Icardi, ma il ragazzo non ascolta proposte. E ne sono arrivate, anche diverse, ma Icardi non ci sente perchè vorrebbe riprovare con l'Inter".

QUANTI RIFIUTI - "Passare dall'Inter alla Roma significherebbe diminuire l'ambizione del giocatore, mentre potrebbe avere un senso andare al Napoli, ma davvero Icardi non vuole muoversi ed ha rifiutato offerte di top club".