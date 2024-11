Liverani: "Scudetto? Inter favorita, ma Napoli senza coppe antagonista importante"

vedi letture

Il tecnico Fabio Liverani è carico, pronto a tornare in panchina dopo l'esperienza alla Salernitana, terminata a febbraio 2024, e a Tuttomercatoweb non nasconde tutta la sua voglia di ripartire: "Credo che accadrà presto, spero prestissimo. La volontà è quella di voler entrare per poter incidere, qualcosa c'è stato, qualcosa non è andato a buon fine... Vedremo, ma la volontà è quella".

Come vede questo campionato?

"Negli ultimi anni così non c'era mai stata una lotta così serrata e questo fa capire che oggi è difficile andare in fuga in Serie A. Alla fine i valori usciranno fuori e l'Inter è un po' avvantaggiata come squadra e come rosa. Il Napoli è un'antagonista importante e non gioca le coppe, può pesare nel lungo periodo".