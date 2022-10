Liverpool, Klopp elogia il Napoli: "E' la squadra più in forma del mondo!"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa ha parlato del Napoli, prossimo avversario in Champions League.

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa ha parlato del Napoli, prossimo avversario in Champions League: "Penso che il modo in cui abbiamo risolto il girone di Champions è eccezionale. Il Napoli è probabilmente la squadra più in forma al mondo in questo momento, è incredibile come stanno giocando”.

Il tecnico tedesco ritorna sul match d'andata perso 4-1 al Maradona: "Abbiamo preso una bella botta, ma dopo abbiamo vinto gli altri quattro match del gruppo e ci siamo qualificati, non era scontato".