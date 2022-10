Liverpool, Klopp: "Siamo alla fase ad eliminazione diretta, non era scontato!"

Il Liverpool batte l'Ajax per 3-0 e si assicura il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Il Liverpool batte l'Ajax per 3-0 e si assicura il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, in attesa di giocarsi il primo posto con il Napoli. Un risultato che non può che rendere felice Jurgen Klopp, tecnico del lIverpool, che a fine partita elogia i suoi: "Siamo alla fase a eliminazione diretta e questa è una cosa che non va mai data per scontato. È davvero un grande risultato. Abbiamo avuto una mezz'ora difficile in cui l'Ajax ha fatto molta pressione. Abbiamo avuto bisogno di difendere, ma va bene. È una partita in trasferta nel Champions League e devi superare queste fasi. Nel secondo tempo, invece, siamo partiti bene, abbiamo segnato due gol meravigliosi e da lì in poi abbiamo controllato la partita. Abbiamo giocato con il diamante, una novità per i ragazzi, ma non volevamo avere Nunez sulla fascia quindi abbiamo giocato in modo leggermente diverso. Dovevamo adattarci ed è quello che abbiamo fatto", le sue parole riportate da BT Sport.. Poi un pensiero su Nunez, a segno anche stasera. "Ha fatto un'ottima partita in entrambe le fasi. Oggi ha giocato con un grande cuore e mi è piaciuto molto".