Llorente, l'ex allenatore: "Il Napoli ha preso un campione vero, non un giocatore normale!"

Nel suo passato allo Swansea Fernando Llorente, nuovo attaccante del Napoli, è stato allenato anche da Francesco Guidolin. Quest'ultimo ha parlato dello spagnolo a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti ha visto bene anche con Llorente. Il Napoli porta a casa un campione vero. Non c'è solo fisicità, si parla di un Giocatore con la G maiuscola. Sa palleggiare con entrambi i piedi, sa colpire di testa, sa fare gol, è un ragazzo straordinario. E' un'alternativa importante per il Napoli, una squadra già forte. Non è un attaccante vecchio stile. Sa dialogare con i compagni, immagino i triangoli con Insigne e Callejon. E' bravo tecnicamente. Stiamo parlando di un gran giocatore, non di un giocatore normale. Allo Swansea ci siamo salvati grazie ai suoi gol".