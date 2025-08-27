Lo juventino Chirico: “Se il Napoli prende Hojlund e Elmas è obbligato a vincere lo scudetto!”

Il Napoli è vicino a due colpi importanti di mercato. Ore decisive per Rasmus Hojlund: trovato l’accordo con il giocatore, restano da limare i dettagli con il Manchester United per consegnare a Conte la sua prima scelta dopo lo stop di Lukaku. In parallelo si lavora per chiudere per Eljif Elmas: con il Lipsia la trattativa è in fase avanzata per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Su questo doppio colpo di mercato degli azzurri si è espresso Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ai microfoni di Controcalcio: “Se il Napoli prende pure Hojlund e Elmas, poi Conte non deve più dire che ci sono anche altre squadre e che gli altri si sono rinforzati. Il Napoli è il primo candidato a vincere lo scudetto, ha tutte le condizioni per poterlo vincere e deve farlo”.