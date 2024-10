Lo juventino Giletti: “Il Napoli è l’unica squadra destinata a vincere il campionato”

Intervistato da "Laziopress.it", il presentatore TV e giornalista di fede juventina Massimo Giletti parla della squadra bianconera

Intervistato da "Laziopress.it", il presentatore TV e giornalista di fede juventina Massimo Giletti parla della squadra bianconera, e del match di campionato contro la Lazio di sabato: "La Juve? Le rivoluzioni hanno bisogno di tempo, quella era l'unica strada possibile della Juventus, poi quando inserisci nove giocatori nuovi all'interno di un nuovo sistema di gioco ci vuole molta pazienza e tempo. Ci sono momenti in cui sei più brillante, altre volte alterni partite con qualche difficoltà soprattutto in campo italiano con squadre molto tattiche. Vedo che la Juve fa fatica a penetrare le difese mentre quando gioca in campo aperto è molto più pericolosa.

Gli obiettivi stagionali? Questa Juventus deve arrivare, per gli investimenti fatti, ad entrare in Champions League. Dove si possa collocare? Non lo so è un campionato strano, al ribasso, con un'unica squadra che conoscendo molto bene l'allenatore, Antonio Conte, secondo me è destinata a vincere il campionato, il Napoli”.